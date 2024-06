Matapos lagyan ng Doctor of Medicine program sa University of the Philippines (UP) Mindanao campus, nanawagan ang isang mambabatas na maglagay na rin doon ng Bachelor of Science in Nursing (BSN) program.

Ayon kay House Committee on Appropriations Vice chairperson at Makati City Rep. Luis Campos Jr. susuportahan nito ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa UP Mindanao upang magkaroon ito ng BS Nursing.

Binigyan diin ni Campos ang kahalagahan na mapalakas ang nursing courses hindi lamang sa UP kundi sa lahat ng state uni-versities and colleges (SUC) lalo at inaasahan ang paglaki ng kakula¬ngan sa mga nurse.

Inihain ni Campos ang House Resolution No. 1510 at hinimok ang gobyerno na maglagay ng P1 bilyong special education fund para malagyan ng BS Nursing ang mga SUC na hindi pa nakapagbibigay ng naturang kurso. Ayon kay Campos sa 117 SUC sa bansa, 44 lamang ang mayroong BS Nursing.

“The advantage of SUCs such as UP offering BSN programs is that these can be accessed freely by underprivileged but qualified high school graduates,” sabi ni Campos, mister ni Makati City Mayor Abby Binay.

Nauna rito, sinabi ni UP President Angelo Jimenez na magbibigay ng Doctor of Medicine program sa Mindanao campus nito sa Mintal, Davao City simula academic year 2025-2026. (Billy Begas)