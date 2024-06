GAMIT ang isang towel, ni-rescue ng chair umpire ang isang kalapati na lumanding sa red clay court habang kasagsagan ng third-round match nina Daniil Medvedev ng Russia at Tomas Machac ng Czech Republic sa 94th French Open 2024 nitong Sabado.

Mukhang injured ang kalapati nang lumapag sa Court Suzanne Lenglen, hindi makalipad at nanatili sa ground.

Bumaba sa kanyang puwesto sa tapat ng net si chair umpire Damien Dumusois, hinablot ang nakitang tuwalya at nilapitan ang ibon. Nagtangkang lumayo ang kalapati pero hinabol ni Dumusois bago dahan-dahang hinuli na umani ng cheers mula sa crowd sa Roland Garros.

“I hope the bird was OK. It was not looking good. I think maybe something with the wing,” ani Medvedev. “The referee did a good job. He was very gentle.”

Dinampot ni Dumusois ang kalapati bago inilabas. Bumalik ang umpire sa kanyang upuan at idineklarang tuloy ang paluan.

Nanalo si Medvedev 7-6 (4), 7-5, 1-6, 6-4 at umusad ang Russian sa fourth round laban kay Alex de Minaur para pag-agawan ang isang tiket sa quarterfinals. (Vladi Eduarte)