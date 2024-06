KINAKABOG na ba kayo pag malapit nang dumating si Bill?

Si bill na walang iba kundi yung konsumo sa kuryente na mas malamang ay alta-presyon ang hatid sa mga konsyumer.

Pero hindi na ito problema sa isang 38-anyos na lalaki na taga Bago City, Negros Occidental dahil sa natuklasan niyang solusyon.

Sinimulang gamitin ni Joel Catalbas, isang gradweyt ng maritime transportation sa Visayas Maritime Academy, ang labhang bilang power generator nang matanggap niya ang napakataas na bill ng kuryente sa kanyang computer shop noong 2018.

Ayon kay Joel, umabot sa P25,000 ang kanyang bill at dahil dito, naghanap siya ng paraan na maka-menos sa gastusin.

“Syempre bilang negosyante, savings na sana if mura ang binabayarang kuryente. Nagresearch ako at nakita ko ang solar. Okay naman ang solar kaso wala akong milyon na pera at that time na pambili ng solar. Research lang ako ng research hanggang sa nakita ko ‘yung ganito, labhang power generator,” ani Joel sa panayam ng Digicast Negros.

‘Pag naipasok na ang kilo-kilong rice husk sa gasifier, nakalilikha ito ng 8.5 kilowatt na kuryente na kayang magpa-ilaw ng 20-watt na bombilya sa 400 na kabahayan. Sa loob ng 14 na oras, nasa 10 na sako na labhang lang ang magagamit.

Tumulong naman ang kilalang imbentor ng Bacolod City na si Ramon Uy Sr. ng Ru Foundry and Machine Shop para mas madevelop pa ang rice husk gasifier na gamit ni Joel.

Makakatulong daw sa mga magsasaka ang kanyang generator pag brownout dahil puwede nila itong magamit sa pagiling ng palay.

Ginagawa rin na abono ang labhang na lumalabas sa gasifier at pwede rin itong gamitin na alternatibo sa uling bilang pangluto.

Balak naman ng dalawa na magbenta ng nasabing gasifier lalo na’t napakataas ng singil ng kuryente ngayon.