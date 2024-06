Sheryl binawalang magpa-retoke ni Susan

Ang bongga ni Sheryl Cruz, na apat pala ang manliligaw ngayon, ha! At hindi lang mga Pinoy, kundi may afam/foreigner pa, ha!

Na sabi nga, kahit 50 years old na si Sheryl, hindi mo `yon makikita sa kanya. Maganda pa rin kasi ang kutis ni Sheryl, at seksing-seksi pa rin siya.

At siyempre, dahil galing siya sa angkan ng mga mestisa (tita niya si Susan Roces, at nanay niya si Rosemarie Sonora), at kilalang magaganda nga, kaya wala rin sa bokabularyo niya ang magpa-retoke.

At kung pumayag man siya na maging isa sa mga endorser ng Skinlandia Dermatology and Plastic surgery, sa SM North Fairview, wala raw sa plano niya ang magpa-botox, at ang massage sa face lang ang gusto niyang ipagawa.

“Bilin kasi sa akin ng Tita (Susan) ko na kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, make do with it, and be thankful, be grateful. Pero, wala akong against sa mga nagpapa-enhance or like that, because kung makakatulong naman talaga sa mga tao, especially sa mga artista, to build up their self confidence, wala akong problema doon. Kanya-kanya tayong trip sa buhay!

“But it’s tempting din, lalo na at galing din ako sa pamilya ng mga medical doctors, sa side ng mommy ko, sinasabihan din nila ako about that. But then, sa age ko naman ngayon, all I want is nice skin, healthy skin, na malinis lang talaga, okey na ako.

“Pero ang gusto kong i-try talaga sa Skinlandia ay ang ‘yung para sa mga mahihilig mag-workout, na parang slimming capsule ba `yon,” sabi lang ni Sheryl.

At `yun nga, kinilig si Sheryl na may mga manliligaw pa rin siya ngayon, na mas bata sa kanya, ha!

“Actually, apat nga silang manliligaw. Hahahaha!

“With the permission of my daughter, ini-entertain ko naman sila. Pero kapag wala akong taping, may iba rin kasi akong ginagawa, like nag-aaral din ako.

“Yes, hindi ko naman dini-deny na may foreigner na manliligaw. But you know what, it’s so difficult for me to have another whirlwind romance, lalo na at hindi naman ako 20s ngayon.

“‘Pag bata ka kasi, you have a second chance. But at my age now, and state now, marami na rin akong pagsubok na pinagdaanan, na-experience, at ayoko na ma-experience pa `yon ulit,” sabi ni Sheryl.

Pero ‘yun nga, pinag-iisipan pa rin talaga niya ang pagpasok sa panibagong relasyon.

“Actually heto lang ang sa akin, responsible, and I’m not really looking for somebody na who looks like a model. I want somebody who I can defend on. Ayoko na rin noong parang nagkakaroon kami ng paligsahan, pagdating sa career.

“Actually, ito ang problema ko, mga guys na interested sa akin ngayon, younger than me talaga. At nasu-surprise sila kapag sinasabi ko na ang age ko, at wala silang pakialam,” sabi pa rin ni Sheryl.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)