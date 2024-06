Ruffa pinagdudahang may secret admirer sina Lorin, Venice

May nagpadala ng bonggang rose bouquet sa bahay ni Ruffa Gutierrez.

Na wala namang nakalagay na pangalan kung para kanino o kung sino ang nagpadala.

Siyempre, gandang-ganda si Ruffa sa rose bouquet. Gusto talaga niya. Pero malaking palaisipan nga sa aktres kung kanino galing ‘yon.

At mas lalong naging palaisipan kay Ruffa kung para kanino iyon, ‘noh?!

Hindi nga lang naman siya ang nag-iisang babaeng nakatira sa bahay nila. Bukod sa kanya, nakatira rin doon ang anak niyang sina Lorin at Venice, ha!

So nag-isip-isip si Ruffa, kung hindi sa kanyang secret admirer galing ‘yon ay baka may secret admirer ang isa sa dalawang anak niya.

Na baka may nanliligaw na kay Lorin, o baka sa bunso niyang si Venice, ha!

Biro naman namin kay Ruffa, baka naman para talaga sa kanya iyon at galing sa nali-link sa kanya na si former Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista at nakalimutan lang lagyan ng card?

O baka nalaglag lang ang card.

Pero alangan namang magtanong si Ruffa kay Bistek, ‘noh?!

Anyway, birthday month na nga ni Ruffa at sa June 24 kasi ang birthday niya kaya marami na talaga ang nagpapadala sa kanya ng mga regalo at ang iba nga ay bouquet of flowers ang ipinapadala sa kanya.

At sabi nga pala ni Ruffa, nagiging sentimental na siya kapag ganitong birthday month na niya.

‘Yun na! (Jun Lalin)