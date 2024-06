Naglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor’s Office laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger Banat By, Byron Cristobal sa tunay na buhay, dahil sa inihaing libel at cyber libel case ni dating Sen. Antonio Trillanes IV.

Si Trillanes mismo ang nag-post sa X ng kopya ng subpoena pero tinakpan ang ilang de¬talye ng kaso.

“The subpoenas are out,” ayon sa caption ng pinost ng dating senador.

Noong Mayo, isinampa ni Trillanes ang libel at cyber libel complaints sa Quezon City Prosecutor’s Office laban kina Roque at By dahil sa umano’y “persistent online attacks and the dissemination of false accusations” sa dating senador.

Kabilang sa naging alegasyon nila kay Trillanes ay binenta o pinamigay umano nito ang Scarborough Shoal, kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc at Panatag Shoal, sa China sa isinagawang backchannel talks ng dating senador noong 2012.

Inakusahan din nila si Trillanes na nagbayad umano ng pekeng testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Nauna nang sinabi ni Trillanes na balak niyang maghain ng hiwalay na criminal complaints sa National Bureau of Investigation laban sa iba pang social media account owners dahil sa pagpapakalat ng parehong disinformation at libelous statements sa kanya.