Responde sa ‘La Niña’ kasado na- Mayor Sandoval

Handa na ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa posibleng pagbaha na dulot ng ‘La Niña.’

Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval ang Malabon City government ay inihanda na ang mga rescue equipment at bumuo na rin ng contingency plans para masiguro ang kaligtasan ng mga Malabueño sakaling manalasa ang ulan dulot ng La Nina.

“Noong tayo ay nagsimula bilang ina ng ating lungsod, ating sinimulan ang mga paghahanda para sa pagbabago upang tayo ay hindi maapektuhan ng lubos tuwing may bagyo at iba pang kalamidad at walang Malabueñong mahihirapan o mapapahamak. Ngayong ating inaasahan ang tag-ulan na dulot ng possibleng La Niña, makakaasa po kayo na ang ating pamahalaang lungsod ay naririto upang tumulong, magbigay ng abiso, at magsagawa ng mga programa para sa ating kaligtasan. Nakahanda ang ating mga kagamitan, at ang mga kawani upang masiguro na lahat ng Malabueño ay nasa mabuting kalagayan sa panahon na kinakailangan,” pahayag ni Mayor Jeannie.

Kasabay nito ay hinimok ni Mayor Jeannie ang mga constituent na makipagtulungan sa local government para matiyak na walang sinuman ang mapipinsala sakaling tumaan ng matinding ulan ang Malabon.

Siniguro rin ni Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) chief Roderick Tongol na bumuo ang lungsod ng protocol tuwing may bagyo at baha katuwang ang programa ng Department of Interior and Local Government’s (DILG) na Operation Listo.

Ayon naman sa City Engineering Office na ang lahat sa 54 pumping stations ay handang-handa na sakaling tumaas ang tubig.

Mayroon ding 100 CCTV ang Command and Communication Center ng lungsod na nakakalat sa iba’t ibang lugar para ma-monitor 24/7 ang mga lugar at agad na makaresponde pag kinakailangan.

Nauna rito ay inilunsad ng Malabon ang flood drill sa Barangay Dampalit para ibahagi ang kaalaman sa disaster response and evacuation plans sa may 100 residente.

Namahagi rin ng emergency and hygiene kits sa mga residente.

“Prayoridad natin ang kaligtasan ng mga Malabueño kahit anumang panahon, tag-init man o tag-ulan. Ang ating mga pag-hahanda ay kailangan upang masigurong walang Malabueño ang mahihirapan o masasaktan tuwing may kalamidad. Kaya naman ating pinapayuhan ang ating mga kababayan na huwag makipagugnayan sa amin at makipagtulungan upang makaiwas sa anumang sakunang dulot ng pagbaha,” pahayag ni City Administrator Dr. Alexander Rosete.