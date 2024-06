Relasyong KathDen buking sa mga black ring

Nanood si Kathryn Bernardo ng concert ni Darren last Saturday sa Araneta Coliseum. Kasama niya si Chie Filomeno at iba pang showbiz friends.

Trending sa X ang videos, photos ni Kathryn sa nasabing concert. Pero ang kapansin-pansin ay ang suot niyang black ring.

Matagal na ring iniintriga ng netizens at KathDen fans ang parehong black ring na palaging suot nina Alden Richards at Kath.

Una itong napansin ng mga uzi sa online world sa magkasamang photo ng KathDen sa magkasunod na birthday celebrations ng aktres.

Spotted din ang twinning black ring nila sa kanilang index fingers noong dumalo ang Kapuso actor sa house blessing ng pamilya Bernardo.

May mga magkakahiwalay na pictorial din sina Kath at Alden na kapansin-pansin ang suot nilang black ring.

Ano nga kaya ang significance ng itim na singsing sa dalawa? Friendship ring lang ba ito? Pero para sa mga faney ng KathDen, naniniwala silang totoo na raw ang namamagitan sa dalawa. Na may relasyon na ang Kathden.

Buking na nga ba ang relasyon nina Kath, Alden dahil sa black rings nila?

Anyway, kilig-kiligan at super share nga ang KathDen angels sa socmed ng mga video kung saan mapapanood si Vice Ganda na binibiro si Kath about her love life. Kuha ang nasabing viral video sa guesting ni Vice sa concert ni Darren. Tawang-tawa naman ang aktres sa mga biro ni Meme Vice na obvious daw na si Alden ang tinutukoy nito.

Wow!