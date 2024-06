Real Madrid walastik na naman sa Champs League

PINAHABA pa ng Real Madrid sa 15 ang record Champions League titles nang itumba ang Borussia Dortmund 2-0 sa final nitong Sabado.

Pagtunog ng final whistle, sumabog ang gold-and-silver confetti sa Wembley Stadium.

Sa isang side ng venue ay hinarana ng puro naka-puting Madrid fans ang kanilang team matapos ang goals nina Dani Carvajal at Vinicius Junior na nag-selyo sa record-setting victory.

“Getting used to it? Never!” deklarasyon ni Carlo Ancelotti, record na rin ang limang Champions League title niya bilang coach – tatlo sa Real Madrid. “The dream continues.”

Dinomina ng Dortmund ang tsansa sa goal sa first half, hindi lang nakumpleto.

Nakawala sa 74th minute si Carvajal, humalik sa net ang header para basaging ang 0-0 count. Makalipas ang 9 minutes ay dinoble ni Vinicius ang lead ng Spanish squad.

Itinaas nina Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos at Nacho ang sixth Champions League trophy. (Vladi Eduarte)