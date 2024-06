Raymond Almazan, Brandon Bates kukuyugin si June Mar Fajardo

Best-of-7 Finals Game 1 sa June 5

(Smart Araneta Coliseum)

7:30 pm – San Miguel Beer vs Meralco

KINUMPLETO ng San Miguel Beer ang four-game sweep sa Rain or Shine sa 48th Philippine Basketball Association 2024 Philippine Cup best-of-7 semifinals noon pang May 24.

Isang linggong nag-abang sina June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Ross, Marcio Lassiter, Don Trollano, Jericho Cru, Terrence Romeo kung sino ang magiging huling harang para maidepensa ang all-Filipino crown.

Nasagad sa seven games ang Ginebra-Meralco series, nadesisyunan lang noong Biyernes nang itakbo ng Bolts ang 78-69 victory para sa unang pagkakataon na pagpalaot sa Finals ng tournament.

“I promised them if we won today, I will give them a break Saturday-Sunday,” ani Beermen coach Jorge Gallent matapos ang series-clinching 107-100 win kontra Elasto Painters sa SM Mall of Asia Arena. “So we’re gonna rest and then go back to work on Monday.”

Habang naghihintay, hinasa pa ng SMB ang opensa at depensa.

Meralco ang umawat sa 11-game sweep sana ng San Miguel sa eliminations.

Pumutok sina Cliff Hodge (20 points) at Allein Maliksi (19) nang kuryentehin ng Bolts ang Beermen 95-92 sa Batangas City noong May 4.

Sina Raymond Almazan at rookie Brandon Bates ang inaasahang itatapat ng Bolts kay Fajardo.

Sasambulat ang best-of-7 Finals Game 1 ng champ Beer at challenger Meralco sa Miyerkoles (June 5) sa Smart Araneta Coliseum.

Nakaasinta hukbo ni Gallent sa ika-30 kampeonato samantalang ang kampo ni coach Luigi Trillo ay sa una pa lang. (Vladi Eduarte)