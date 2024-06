Producer naloka: Manager hirit dagdag TF

Naiiling nalang daw ang isang movie producer sa inaasal ng bagong manager ng isang aktor na kasama sa isang series na kanilang pino-produce.

Humihingi raw ng increase sa talent fee ng aktor at times three sa unang presyong naisara ng dating manager.

Ang siste, nagkapirmahan na ng kontrata kaya binded na ang aktor sa proyekto.

“Buti nalang may kontrata,” sey raw ng producer. “Humirap kausap ang kampo niya [ng aktor] mula nang

mag-iba ng manager. Sad lang kasi ang laki ng hirap nung dati niyang manager sa kanya.”

Naku, ‘pag ganyan sila nang ganyan, baka lalong maging mailap ang projects sa aktor. Sayang magaling pa naman. But then again, hindi lang siya ang magaling na artista, ha!

‘Yun lang!