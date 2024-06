Magsisimula nang magtaas ng presyo ng ilang basic necessities and prime commodities ang walong manufacturers simula June 20.

Sabi ng Department of Trade and Industry, napapayag nitong hindi muna magtaas ng presyo ang mga manufacturers ngunit may taning ang mga commitment nito.

Nitong Mayo, pumayag na hindi muna magtaas ng presyo ang Century Pacific Food Inc., CDO Foodsphere Inc., at Coca Cola Beverages Philippines hanggang July 10, 2024.

Sabi ng DTI, pumayag na rin ang Monde Nissin, Alaska Milk Corp., Nestle, NutriAsia, at San Miguel Foods na hindi muna mag-taas ng presyo.

Ayon sa Voluntary Price Freeze Bulletin ng DTI, hanggang June 19 lamang pumayag ang NutriAsia na hindi magtaas ng presyo ng toyo at suka nito na nasa 350ml na per bottle.

Susunod namang magbabanta ng pagtaas ng presyo ang Nestle dahil hanggang June 30, 2024 lamang ito pumayag na hindi magtaas ng presyo ng Bear Brand Fortified Milk Drink na 135 grams at 300 grams at ng Carnation Condensada na 388 grams.

Ang Lucky Me! Instant Noodles ng Monde Nissin, at Wilkins Distilled Bottled Water ng Coca-Cola BeĀ¬verages ay hanggang July 10, 2024 hindi magtataas. (Eileen Mencias)