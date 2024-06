NAKATAKDANG lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. (PBBM) ngayong araw ang ‘Kabalikat sa Pagtuturo Act.’

Layon ng naturang panukala na mismong si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang principal author at sponsor,

na bigyang pugay ang labis na pagsisikap at dedikasyon ng mga public school teacher sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kanilang taunang teaching allowance.

“Walang mapaglagyan ang aking pasasalamat at tuwa na mabalitaan na magiging batas na ngayong araw ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ngayon pa lang ay labis na akong nagpapasalamat kay PBBM sa magiging pag-apruba ng aking panukala. Higit pang nakakatuwa na agad itong mapipirmahan ng Presidente matapos na pirmahan din niya ang aking mga panukalang amendment sa Centenarian Law at ang pagbabawal na sa ‘No permit, no exam’ policy. Ang magiging bagong batas na ito ay katuparan ng matagal nang hiling ng mga guro na magkaroon ng dagdag na panggastos para sa kanilang epektibong pagtuturo,” saad ni Revilla.

“This is truly a monumental day for our dear teachers. They will already reap the sweet fruits of our labor since we started championing this 5 years ago,” dagdag pa ni Revilla.

Base sa probisyon ng naturang batas, ang teaching allowance ng public school teachers ay madadagdagan ng mula P5,000 at magiging P10,000 simula S.Y. 2025-2026.

Ayon sa datos, ang public school teachers ay tumatanggap ng allowance para sa kanilang aktwal na pagtuturo. Noong 1988, sila ay tumatanggap lamang ng P100 allowance, P200 noong 1989-1992, P300 sa taong 1993-2007, P500 sa taong 2008, P700 sa 2009-2011, P1,000 sa taong 2012-2014, P1,500 para sa taong 2015-2016, P2,500 sa 2017, P3,500 sa 2018-2020, at P5,000 noong 2021 hanggang sa kasalukuyan.