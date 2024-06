Negosyong LPG: Arat na!

Maraming mga Pinoy na kahit paano ay mayroong naitatabing pampuhunan ang hindi makapag-umpisa ng ninegosyohin sa pangambang sumablay at mauwi lamang sa wala ang halagang matagal-tagal ding pinaghirapan.

Marami ring dahilan ang pinagmumulan ng agam-agam sa pag-umpisa sa negosyo gaya ng kawalan ng sapat na kaalaman, mga empleyadong posibleng maging pasaway lamang at ang hirap at pasikot-sikot na prosesong kailangang daanan para makakuha ng mga permit at mga dokumentong magpapatunay na legal ang kanilang ginagawa.

Bagama’t mayroon na kasing umiiral na batas sa bansa para sa mas kaunting abala na lamang na pagdadaanan ng mga gustong magnegosyo, kagaya ng ease of doing business law, hindi pa rin maawat ang mga tinatawag na ‘ayusan’ bago lumabas ang mga permiso at dokumentong kinakailangan.

Sa ganitong situwasyon, dapat sigurong gawin ng mga nais na magnegosyo ay ang maghanap ng mga pribadong sektor na nakatutok at handang umalalay sa kanilang plano.

Ito ang mga grupo sa pribadong sektor na magbibigay ng tamang direksiyon sa pagkuha ng kinakailangang permiso, mga dokumento at maging mga lugar na tugmang pagtayuan ng negosyong nais na pasukin.

Sa aking madalas na pakikipaghuntahan kay dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty sa programang Parekoy na pansamantalang napapanood sa mga social media pages ng Abante Teletabloid, inilahad niya na ang kanilang sektor ay gumagawa ng ganitong pag-alalay sa mga gustong pumasok sa LPG business.

At bilang presidente ng REGASCO na kabilang sa mga nangungunang supplier ng LPG products sa bansa, sinigurado niya sa akin na kung pangangasiwaan lamang ng maayos ng mga negosyong papasok sa ganitong kalakal, maganda ang kahahantungan ng mga nagnanais.

Sa kuwento pa sa akin ni Cong. Arnel, lahat ng mga miyembro ng LPGMA na gustong pumasok sa pagninegosyo ay talagang personal nilang inaasistihan sa pag-aayos ng mga dokumento hanggang sa makumpleto at makapag-umpisa ng negosyo.

Maging ang mga nag-iisip nga daw na magnegosyo ng LPG pero kapos o walang puhunan ay kanilang ini-endorso sa iba’t ibang mga bangko para sa loan basta masiguradong mayroon itong kakayahang magbayad at seryoso sa pangangasiwa sa negosyo.

Sa ngayon, ang LPGMA ay mayroon nang halos isang milyong miyembro at marami na rin sa mga yan, mula sa pagiging empleyado lamang ng mga LPG dealers at retailers ay nagkaroon na ng sariling puwesto at matatawag nang negosyante.

Kabilang rin sila sa mga dahilan kung bakit ang implementasyon ng RA 11592 o LPG Law ay nagiging epektibo na.

Sa mga gustong makipag-ugnayan sa LPGMA o REGASCO, hanapin lamang po sila sa social media partikular sa FB na pinakapangkaraniwang ginagamit na ngayon ng publiko sa pagpapakalat at pagkuha ng impormasyon.

Ayos ba?