Mother Lily mahilig pa ring magbiro

Matagal nang planong dalawin ng mga members ng Wednesday Club (WC) si Mother Lily Monteverde na hindi na masyadong pinapayagang lumabas ng mga anak niya.

Ang Wednesday Club ay isang informal showbiz group, which members gather every Wednesday for dinner and tsikahan. Si Mother Lily rin ang nagpasimula nito some 15 years ago.

Finally, natuloy na ito last Wednesday, May 29. Nataon namang free rin ang schedule ni Ricky Davao, isa sa masugid um-attend sa mga WC gatherings. We all went to Mother Lily’s house in Greenhills and touched kaming lahat dahil she was in her elements that day. ‘Yong mga personal na biro at hirit niya sa bawat isang bisita niya ay na-deliver niya just like the old times kaya ang dami naming tawa.

After the sumptuous lunch prepared by Mother Lily’s daughter Roselle, bigla itong lumabas sa kusina at pagbalik ay may dalang cake na may nakasinding candle for Ricky to blow. Nataon kasi na kinabukasan (May 30) ay birthday ni Ricky.

After partaking on the cake, naghiwa-hiwalay na kami. But before that, Ricky suggested na magkita-kita ulit sa gabi for an intimate dinner. Tutal nga naman ay semi complete ang tropa.

By seven in the evening, muling nagkita-kita ang Wednesday Clubbers sa Red Crab. There, kasama na ni Ricky ang buong pamilya niya — his kids Ken (with his girlfriend), Rikkie Mae, Ara, and Teddy; plus of course his girlfriend Mayeth Malca.

There, nagpa-andar ng giant crab feast ang birthday boy na pinaghati-hatian habang sharing din ng tsika galore. Sayang at hindi na naka-join si Roselle, Direk Chito Roño, at Bibeth Orteza.

After dinner, tuloy ang kasiyahan sa bahay nila, sa entertainment den specifically. Nagpalamig na raw siya ng beer at may paandar namang grazing platter si Rikkie Mae.

A few minutes before 12 midnight, lumabas ng den si Rikkie Mae at pagbalik ay may dala ring cake na may lighted candle. Nagulat si birthday boy dahil akala niya ay winding na ang tsikahan. But no, 2:00am na na-wrap up ang simple but heartfelt merrymaking na buti na ring naidaos na dahil may work ang birthday boy on his actual birthday.

The consummate actor-director, by the way, just turned 63. Happy birthday, again.