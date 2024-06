Maymay mabubuntis, kambal ang magiging anak

Ang tamis ng ngiti ni Maymay Entrata sa resulta ng isang ‘app’ sa TikTok, ang 2024 prediction.

Eh kasi naman, ang resulta, dancing, with soul mate, and two babies.

Meaning, ngayong 2024 o bago matapos ang 2024 ay makakasayaw niya ang kanyang soul mate, na magiging dyowa nga niya, at magkakaroon sila ng dalawang anak.

Heto nga ang tukso ng mga faney niya sa kanya:

“Puwede na Maymay, magka-baby agad-agad.”

“Sino kaya ang ka-soul mate niya na makakatuluyan niya?”

“For sure, kambal ang magiging anak ni Maymay.”

“Baka si Edward pa rin `yan, sana mag-dance sila sa ASAP.”

“Parang alam ko na kung sino ang bagay kay Maymay na kasayaw niya.”

“For sure, kamukha ni Maymay ang girl.”

Pero siyempre, bagamat kilig na kilig, kinontra pa rin `yon ni Maymay.

“No. X. X!” senyas ni Maymay.

Na oo nga, hind pa siya handang mag-asawa, lalo na ang magka-baby. Kaloka!

Well, ano na nga ba ang kundisyon ng puso ni Maymay ngayon? (Dondon Sermino)