Marami na raw ‘pinapakita’: Vice naloka sa pagkaldag ni Darren

Naging masaya naman at star-studded ang 10th anniversary concert ni Darren na ‘D10’.

Sa umpisa ay full energy pa si Darren hanggang sa balikan na niya ang kanyang 10 years na journey sa showbiz na nagsimula noong sumali siya sa ‘The Voice Kids’ (season 1).

Kaya June 1 ang napili niyang date ng kanyang 10th anniversary concert ay dahil June 1, 2014 nang umere ang kanyang blind audition sa nasabing singing competition.

Ilan sa mga kaibigan at celebrities na nanood ay sina Belle Mariano, Chie Filomeno, Alora Sasam, at Joao Constancia na nakasama niya sa kanyang unang teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Present din sina Ejay Falcon at asawang si Jana Roxas, Gillian Vicencio, Buboy Villar, EA Guzman, skin care business mogul Rei Tan, Enchong Dee, Edward Barber, at Kathryn Bernardo.

Isa nga sa highlights ng kanyang concert ay ang duet niya sa batang Darren ng kantang ‘One Moment In Time’ ni Whitney Houston.

Ang nostalgic nga ng nasabing duet performance dahil sa screen ay pinapakita ang semi-finals performance ng batang Darren ng nasabing kanta sa ‘The Voice Kids’ na siya namang sinasabayan ng Darren ngayon.

Naka-duet din niya ang tinanghal na champion sa season nila na si Lyca Gairanod na binati nila ang isa’t isa sa kanilang 10th anniversary.

May mga naiyak rin sa pag-akyat ng family ni Darren sa stage at nag-enjoy naman ang audience sa performance niya kasama ang mga OPM icons na sina Gary Valenciano, Erik Santos, at Ogie Alcasid.

Natupad naman finally ang matagal na ring request ng dating coach ng ‘The Voice Kids’ na si Sarah Geronimo na mag-guest sa concert ng kanyang dating mentee.

Hindi nga nagpahuli si Darren sa bigay-todong performance ni Sarah.

Pagkatapos ng kanilang performance ay todo naman ang pasasalamat ni Darren sa kanyang coach habang proud at happy naman ang asawa ni Matteo Guidicelli.

“You remain humble despite your greatness,” sey ni Sarah kay Darren.

Pero ang gumising sa mga tao sa Araneta Coliseum ay ang pagpasok ni Vice Ganda sa stage.

After ng kanilang mash up duet ay nakipagkulitan si Vice kay Darren kung saan binida nito ang kanilang outfit na talagang special at pasabog at biro pa nga niya ay maski si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ay hindi raw makakalimutan ang suot nila.

Napansin din ni Meme Vice ang pagkaldag ni Darren.

“Ang laki-laki mo na… ang dami mo nang pinapakitang kakaiba,” sey ni Meme.

Biro pa ni Meme Vice tilian daw ang mga tao sa Araneta Coliseum nang kumaldag na si Darren.

Dahil sa husay nitong kumaldag ay muli niya itong pinagawa na talagang nagpahiyaw sa audience.

Bentang- benta naman kay Kathryn ang nasabing kulitan na ilang beses pinakita sa screen na tumatawa.

After ng kulitan ay sinabi ni Meme Vice na proud siya sa binata at masaya siya na bahagi na ito ng ‘It’s Showtime’.

Hanggang sa huling performance ni Darren ay binigay niya ang kanyang makakaya.

Bonggels!