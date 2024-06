Maja lalong minahal ng mister dahil sa baby girl

Ang bongga ng posting ni Rambo Nuñez sa social media, ha!

Pinost nga ni Rambo ang picture ng misis niyang si Maja Salvador na yakap-yakap ang baby girl nilang si Maria (na nakatalikod).

Caption ni Rambo sa picture, “I never thought I could love you even more @maja (with red heart emoji).

“Thank you so much for bringing Maria into our life (with pink heart emoji).”

Marami nga ang na-sweet-an sa post na iyon ni Rambo.

Nakaka-‘melt’ nga raw ng heart ang post ni Rambo tungkol sa misis.

Ang bongga ni Maja, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)