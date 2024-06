Juan Karlos, Miggy landian naka-1.3M view na

Nakakaloka ang video nina Juan Karlos (Labajo), Miggy Jimenez sa TikTok, at Instagram story, ha! Panalong-panalo, na ikatutuwa talaga ng LGBTQ++ community.

Eh kasi naman, tumodo landian ang dalawa. Na ang unang eksena ay hinawakan ni Juan Karlos ang mukha ni Miggy, at halos magdikit na ang kanilang mga bibig, at todo titigan talaga.

At mas nakakaloka ang kasunod na eksena, dahil tumalon si Miggy para magpakarga kay Juan Karlos. At yes, magkadikit na naman ang mga mukha nila, na akala mo ay maghahalikan na, ha!

At sa kasunod na eksena, pareho na silang gumiling nang gumiling ala-macho dancer, habang nagtititigan pa rin, at tila maghahalikan na, ha!

Eh, kaloka rin ang ginamit na music, ang ‘Maging Sino Ka Man’, ha!

At yes, super naloka, naaliw nga ang mga netizen:

“Ang galing niyo, hindi kayo tumatawa.”

“Medyo bitin, walang kissing scene.”

“Baka sila ang endgame sa High Street.”

“In fairness, bagay rin sina JK at Miggy.”

“Naku nangangamoy BL series silang dalawa.”

“Nag-iba na ang tingin ko kina JK, Miggy.”

“I-shipt na ito. Ang cute.”

“Baka magselos si Zaijian.”

“Jusko kinilig ako.”

“From tropa to boyfriend real quick.”

Anyway, may 1.3M na ang video na `yon nina Juan Karlos, Miggy, sa loob pa lang ng 15 oras sa TikTok.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)