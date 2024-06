Jamie inawit Filipino version ng Jubilee 2025 official hymn

Marami ang lalong napabilib kay Jamie Rivera nang ilunsad niya ang bagong inspirational song na ‘Ningas ng Pag-asa’, ang Filipino version ng official hymn ng Jubilee 2025 na pinamagatang ‘Pilgrims of Hope’.

Reaksyon nga ng fans ni Jamie, talagang siya ang maituturing na Inspirational Diva dahil sa mga kanta niya na katulad ng ‘Ningas ng Pag-asa’.

Si Maestro Francesco Sequeri nga pala ang sumulat ng ‘Pilgrims of Hope’ na mismong tema ng The Jubilee 2025 na karaniwang ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko kada 25 taon.

Si Jamie naman ang bumuo ng Tagalog version na inilabas sa ilalim ng Inspire Music label ng ABS-CBN.

Tampok din sa awitin ang grupong 92AD na siyang nagbigay-buhay sa ‘Jubilee Song (The Great Jubilee)’ ng taong 2000 na isinulat naman ni Fr. Carlo Magno Marcelo.

Bago ang ‘Ningas ng Pag-asa’, maraming praise songs na ang inawit ni Jamie na talaga namang tumatak sa mga Pilipino. Kabilang dito ang ‘Only Selfless Love’, ‘Tanging Yaman’, ‘We Are All God’s Children’, at iba pa.

Noong nakaraang taon, inilabas din ni Jamie ang collaboration singles na ‘3 in 1’ at ‘Faith, Hope, and Love’.

Napapakinggan na ang ‘Ningas ng Pag-asa’ sa iba’t ibang music streaming platforms.

Samantala, gustong-gusto rin naming nakakatsikahan si Jamie dahil napaka-positive rin niya sa buhay.

‘Yun na! (Jun Lalin)