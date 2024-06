PARA sa isang Ilonggo vlogger, totoo ang kasabihang ‘try and try until you succeed.

Ito’y matapos mapasama sa listahan ng mga pumasa sa March 2024 Licensure Examination for the Teachers (LET) ang vlogger na si Renante Morano Villasis makalipas ang 14 na pagsubok.

Sinabi ni Renante sa isang panayam na pangarap niya talagang maging isang lisensyadong guro.

Hindi rin daw nawalan ng pag-asa si Renante, 42-anyos, kahit pa man paulit-ulit siyang kumukuha ng pagsusulit at paulit-ulit din siyang hindi nakakapasa.

Taong 2014 nang magtapos sa kolehiyo si Renante sa Northern Iloilo State University sa kursong Bachelor in Secondary Education Major in Filipino.

Lagi niya raw naman pinaghahandaan ang bawat pagkuha niya ng exam pero talagang hindi pa raw iyon para sa kanya.

Dahil sa lakas ng loob, kuha lang siya ng kuha hanggang sa maka-15 take siya na kung saan pumasa na siya sa wakas.

Nagbigay naman ng payo para sa mga aspiring licensed teacher si Renante na huwag mawawalan ng pag-asa sakaling mabigo rin sila sa una, pangalawa at susunod pang mga pagsubok. (Vince Pagaduan)