Maaring itinanggi ni Iloilo Rep. Janette Garin na nagkaroon ng hokus pokus sa divorce bill kaya hanggang ngayon ay hindi pa ito tina-transmit sa Senado matapos aprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa noong Mayo.

“Hindi naman siya iniipit,” diin ni Garin sa DZBB interview nitong Linggo.

Nilinaw din nito ang isyu hinggil sa pagbabago ng bilang ng boto sa mga pumabor at kumontra.

Aniya, may ilang bumaligtad na matapos kumontra sa panukala ay binago ang boto at ginawang pabor at mayroon din na-mang dating pabor na naging kontra o nag-abstain sa botohan.

“Mayroong iba na nagbago ang isip along the way, lumalapit na lang sa ating secretary general,” paliwanag ni Garin.

Sinabi pa ni Garin na isinulong nila ang panukalang diborsiyo dahil sa dami ng nagsasabing gusto nila ng annulment pero hindi makaya ang bayarin sa legal na proseso.

“Totoo talagang matagal na, magastos pa ang annulment,” wika ng kongresista.