Dyowa ni Angeline ‘di epal

Ang saya lang kapag katsikahan namin ang mag-asawang Angeline Quinto at Nonrev Daquina.

Si Angeline naman kasi, palaging feel good na kausap.

Wala ngang kayabang-yabang ang Kapamilya singer-actress.

Nang magkita nga kami kamakailan, tsinika-tsika namin sila ng mister niyang si Nonrev.

Sey namin, “Actually, noon pa may nagkuwentong buntis ka na nga sa second baby mo at magpapakasal na kayo, pero hindi ako nakipag-unahan. Ayokong magtampo ka kung ipe-preempt ko. Hahaha.”

“Thank you, Kuya Jun,” sagot naman ni Angeline.

Si Nonrev naman ay pangiti-ngiti lang habang nagtsitsikahan kami ng kanyang misis.

Hindi nga masyadong masalita ang mister ni Angeline.

Hindi rin siya ‘yung tipong singit nang singit sa usapan.

Sabi nga namin, bilib kami sa pagiging simple ni Nonrev. Hindi siya ‘yung tipong epal na kapag nagtsitsikahan kayo ay palaging bida-bida, ha!

Kung ano si Nonrev noong hindi pa sila naikakasal ni Angeline ay ganun pa rin siya hanggang ngayon, na medyo shy at hindi pasalita.

Pero ‘yun nga, sa mga dialogue ni Angeline, sobrang happy siya na naikasal na sila ni Nonrev at malapit na ring dumating ang second baby nila, na girl nga.

At sabi nga ni Angeline, excite din ang panganay nilang si Sylvio na magkaka-baby sister na ito, na ang ipapangalan nga nila ay Sylvia, na sunod din sa pangalan ng adoptive mother niyang si Mama Bob, na ang real name nga ay Sylvia.

Bongga! (Jun Lalin)