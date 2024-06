Donny iniintriga dahil wala sa ‘ASAP’ birthday celebration ni Belle

Sa June 10 pa ang 22nd birthday ni Belle Mariano pero nag-celebrate na siya sa live episode ng ‘ASAP Natin ‘To’ nitong Linggo.

Sa opening production number pa nga lang ay todo bigay na sa pagkanta at paghataw on stage si Belle.

Kinanta naman niya ng live ang song niyang ‘Somber and Solemn’ for her birthday prod segment.

Tila umasa ang netizens at viewers online na mag-a-appear sa ‘ASAP’ stage si Donny Pangilinan para personal na bumati sa ka-love team.

Pero bigo sila. Walang Donny na nag-wish ng ‘Happy Birthday’ kay Belle.

Maging ang mga hosts ng show na sina Robi Domingo at Ogie Alcasid ay binanggit ang name ng kapareha ng birthday girl.

Mga DonBelle fans din ang nagtatanggol sa aktor kung bakit wala ito sa Sunday musical variety show ng ABS-CBN.

Busy sa paghahanda sa kanilang basketball game ang Kapamilya heartthrob kaya understandable na waley ito sa ‘ASAP’, ‘noh?!

Nitong Linggo rin kasi ginanap ang ‘Star Magic All-Star Game’ sa Araneta Coliseum. Naglaban sa basketball game ang Star Magic’s Team Donny at Team Payaman ng vlogger na si Cong TV.

Wala man si Donny sa birthday celebration ni Belle sa noontime show ay full support naman ito at DonBelle fans sa exhibition game ng Star Magic vs Team Payaman.

For sure sa mismong birthday ni Belle on June 10 ay ise-celebrate nila iyon nang bonggang-bongga at kasama nga si Donny. (Ogie Rodriguez)