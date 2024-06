Pinalagan ng isang dating tauhan ang ipinopormang DNA test sa kontrobersiyal na Bamban Mayor Alice Guo.

Ayon kay Nancy Gamo, isang dating consultant ni Mayor Guo, ang mga atake ay lumalabag na sa karapatan ng Mayor bilang isang indibidwal at isang halal ng taong bayan.

“Lumantad ako upang ipagtanggol si Mayor Alice. Nasasaktan ako na makita siyang inaakusahan ng mga bagay na hindi totoo. Hindi na ito usapin ng politika kundi ng pagkatao at dignidad ng isang tao na walang sawang naglilingkod sa bayan. Bilang isang kaibigan at kakilala, hindi ko maatim na manahimik habang siya’y nilalapastangan.” pahayag ni Gamo.

Si Gamo, isang accountant, ay personal na nakilala si Mayor Guo mahigit sampung taon na (simula 2012).

Ani Gamo, hindi siya naging empleyado ni Mayor Guo bagkus ay tumulong siya sa iba’t ibang aspeto ng negosyo at personal na buhay ng mayor kabilang ang pagiging

Corporate housekeeping at pagsasaayos ng mga records;

due diligence sa pagbili ng lupa at pagpoproseso ng eCAR; paggawa ng mga dokumento noong Disyembre 2015 tulad ng MOA, Deed of Transfer, at Assignment of Shares para sa pagbenta ng shares ng pamilya Guo.

Tumutulong din si Gamo sa mga tauhan ni Mayor Guo sa opisina sa paggawa ng sagot sa mga sulat mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno at pagbibigay ng payo sa mga isyu sa farm at iba pang usaping accounting at realty.

Sinabi ni Gamo na kilala niya si Mayor Alice bilang isang masipag, mababang loob, at mapagmahal na anak.

Bagamat hindi pormal na nakapag-aral, naturuan naman siya ni Teacher Rubylin at mabilis siyang matuto at magaling na negosyante mula sa murang edad.

Nakilala rin ni Gamo si Lin Wen Yi, na ipinakilala bilang partner ng tatay ni Mayor Alice.

Ipinaliwanag ni Gamo na hindi si Lin Wen Yi ang tunay na ina ni Mayor Alice at hindi na dapat kaladkarin pa ang ibang tao sa usapin ng DNA test.

“Dahil dito, naniniwala ako na hindi na kailangang kaladkarin pa ang ibang tao tungkol sa DNA issue,” ani Gamo.