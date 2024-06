Bumalik na sa China ang sinasabing biological mother ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na si Lin Wen Yi, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Sinabi ni Gatcha¬lian na base sa isinagawa niyang beripikasyon sa Bureau of Immigration, bumalik ng China si Lin Wen Yi kasama ang sinasabing asawa nitong si Jian Zhong Guo, alyas Angelito Guo.

Dahil dito, sinabi ng senador na malabo nang isailalim sa DNA test si Alice Guo kay Lin Wen Yi.

“Malabo na rin sa ngayon dahil nagtanong kami sa Bureau of Immigration, si Lin Wenyi at si Jian Zhong Guo wala na pala sa Pilipinas, bumiyahe na sila papunta sa ibang bansa. Hindi na natin sila makikita dito,” paglalahad ni Gatchalian sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Unang-una itong dalawa, Chinese citizen so talagang puwede silang bumalik sa China at huwag nang bumalik dito at ‘pag iyan nangyari, wala na tayong pagkakataon na patunayan na itong dalawa ay kanyang mga magulang,” anang senador.

Hindi nagbigay ng detalye ang senador kung kailan umalis ng Pilipinas ang sinasabing mga magulang ni Mayor Guo.

Ilang beses nang sinabi ni Mayor Guo sa pagdinig sa Senado na siya’y ‘love child’ ng kanyang ama at kanilang kasambahay. Ipinakita pa niya ang kopya ng kanyang birth certificate na nagsasaad na ang kanyang ina ay isang Amelia Leal.

Gayunman, nahalungkat nina Gatchalian at Senadora Risa Hontiveros ang dokumento ng ilang kompanya kung saan kasama ni Mayor Guo bilang incorporator ang kanyang ama, mga kapatid at isang Lin Wen Yi. Hinala ng dalawang senador, ito ang tunay na ina ni Alice at hindi ang pinapalabas na kasambahay na si Amelia

Natuklasan din ni Gatchalian na ang ina ni Mayor Guo ay mayroong bahay malapit sa tirahan ng senador sa Valenzuela City at kilala ng mga residente si Lin Wen Yi sa pangalang “Winnie”.

Natuklasan din ni Gatchalian na ang isa sa kapatid ni Alice na si Shiela ay ginawang treasurer at corporate secretary, habang presidente naman ng kompanya ang alkalde. Nauna nang itinanggi ni Alice na mayroon siyang mga kapatid dahil anak lang siya ng kasambahay.

“Para sa akin nagsinungaling siya para itago itong personalidad,” ayon sa senador. “Nilalagay niya sa likod para hindi makita kaya lalong nagkakaroon ng suspicion ngayong kung sino ba itong mga personalidad. (Dindo Matining)