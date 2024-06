DINAKIP NA TSINO SA MAKATI, POSIBLENG ESPIYA, HACKER- AFP

SINISILIP ng mga awtoridad ang posibilidad na isang hacker sa linya ng komunikasyon ang Chinese na dinakip dahil sa panunutok ng baril sa Makati City kamakailan.

Ito ay dahil sa mga nakumpiskang mga high-tech at military-grade device ng Chinese nang maaresto ito dahil sa panunutok ng baril.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesperson Colonel Francel Padilla, iniimbestigahan na ang Tsino na nauna nang nag-claim na siya ay empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

“Ang sabi natin, he is in possession of unauthorized firearms and also equipment potentially linking to communications hacking,” ani Padilla.

Kabilang sa mga nasamsam ng pulisya mula sa lugar kung saan inaresto ang suspek ay ang iba’t ibang kagamitan, isang equipment set na may circuit board, isang portable power station, isang military-grade drone, isang high-powered firearm at isang bundle ng P1,000 bills.

Sinabi ni Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP CIDG) spokesperson Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes na kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga eksperto para i-validate kung bakit hawak ng Chinese na lalaki ang iba’t ibang accessory at kung saan gagamitin ang mga ito.

Ayon kay Padilla, ikinukunsidera nilang sensitibo ang nasabing kaso dahil sangkot dito ang isang dayuhan.

Sa kabila nito, sinabi niya na ang AFP ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa PNP at iba pang kaukulang ahensya hinggil sa usapin.

“Meron naman tayong mga agency at mga unit na in-charge tungkol dito. They are also equipped with the necessary equipment to test and check on these equipment. Tignan natin kung ano ang kalalabasan,” aniya pa.

Iginiit din ni Padilla na hindi nais ng AFP na magdulot ng panic sa publiko ang isyu pero pinapayuhan nila ang publiko na maging alerto at mapagbantay.

Nanawagan din ito na agad iulat ang anumang kahina-hinalang gawain sa kanilang paligid.

Kasalukuyang nakakulong ang Chinese sa CIDG National Capital Region Custodial Center. (Vince Pagaduan)