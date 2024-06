Derrick Jones Jr. alerto sa likod nina Luka Doncic, Kyrie Irving

BAGONG giant slayers sa Western Conference ang Dallas Mavericks, dadalhin nila ‘yun sa 78th National Basketball Association Finals 2024 sa pakikipagtipan sa NBA-best Boston Celtics.

Opener ng race-to-4 win series sa June 7 (araw sa Manila) sa TD Garden.

Sa trade deadline noong February, nalambat ng Mavs sina center Daniel Gafford at forward PJ Washington. Bago natapos ang regular season, nagamay na ng dalawa ang papel sa tabi nina stars Luka Doncic at Kyrie Irving.

Naging solidong rim defenders ng Dallas sina Gafford at rookie Dereck Lively II.

May kontribusyon sa magkabilang dulo ng court ang support cast kasama si Derrick Jones Jr., ang 2020 slam dunk champion.

Itataas na ba ng Dallas ang Larry O’Brien Trophy sa unang pagkakataon sapul noong 2011 – noong 12-anyos pa lang si Doncic, at player pa si head coach Jason Kidd ka-tandem si Dirk Nowitzki?

Sinipa ng No. 5 Mavericks ang tatlo sa top four seeds sa West: No. 4 LA Clippers sa first round, No. 1 Oklahoma City Thunder sa semis, at No. 3 Minnesota Timberwolves sa conference finals.

Buong postseason na on-target si Doncic kahit sa first round pa lang ay binagabag na ng sprained right knee. Nakaanim na triple-double siya sa playoffs, ibinaon ang step-back 3 sa harap ni Rudy Gobert sa Game 2 ng West finals bago umiskor ng 20 points sa first quarter ng closeout Game 5. (Vladi Eduarte)