Daniel pinuri sa pagsuporta sa mga batang biktima ng giyera

Kapansin-pansin ang pagiging aktibo ni Daniel Padilla sa social media these past few days.

Mukhang apektado talaga si Daniel sa mga pangyayari sa Gaza lalo na sa mga batang apektado ng kaguluhan doon.

Panay share ni Deej ng videos, photos ng mga batang nakakaranas ng digmaan sa Palestine.

Ginagamit ng aktor ang kanyang socmed platforms para magbigay awareness sa netizens at mga followers niya ng mga paghihirap na dinaranas ng mga bata sa Rafah City.

Inulan ng papuri ang ginagawang ito ng panganay na anak ni Karla Estrada.

“DJ using his platform for spreading awareness about relevant social issues is one those things that makes me proud as a fan. So proud of you palagi.”

“Kaya mahal na mahal namin si Daniel. Ramdam ko ang malasakit niya sa mga bata at biktima ng war!”

Samantala, puring-puri rin ng netizens ang hindi pagsali ni DJ sa Star Magic All Star Basketball games nitong Linggo sa Araneta Coliseum. Para sa fans ng aktor, paggi-give way raw ito ni Padilla sa mga new gen stars para mag-shine naman sa nasabing event.

“Big Thanks goes to Daniel Padilla for allowing the NEW GEN of actors their time to shine at #StarMagicAllStarGames2024.”

Anyway, mas excited ang fans ng singer-actor sa pagbabalik concert scene nito ngayong Biyernes, June 7, sa Davao del Norte Sports & Tourism Complex kasama ang banda ng mga pinsan niya na Hilera Band.

Kahit nga iniintriga ang concert na sasalihan ng aktor ay ramdam ang kanyang excitement.

Good luck, Deej! (Ogie Rodriguez)