Chino Tancontian, Aislinn Yap isinukbit ginto sa France sambo

NAG-UWI ng dalawang gintong medalya sina Chino Sy-Tancontian at Aislinn Agnes Yap sa 2024 Grand Prix De Sambo De Paris nitong Sabado sa Stade Charléty Salle Charpy Avenue Pierre De Coubertin sa Paris, France.

Wagi si Tancontian kay hometown bet Didier Biansomba sa men’s under-98kgs category finals upang makuha ang unang gintong medalya ng national team.

‘Di nagpaiwan si Yap nang magwagi naman sa women’s under-80kgs seniors sport sambo nang talunin si Frenchwoman Joannie Delbar, 4-1.

Bago ang mga tagumpay sa Paris sambo fest, naka-gold din si Chino sa 2024 Dutch Open samantalang kumopo ng tanso si Yap.

May tanso ring sinungkit si Mark Striegl sa men’s sport sambo under-71 kgs.

Pinapurihan ni Pilipinas Sambo Federation Inc. president Paolo Tancontian ang tagumpay ng three-man squad sa Europe na sinuportahan ng Philippine Sports Commission (PSC) at ni Sen. Christopher Lawrence‘Bong. Go.

“I am happy with the result of my match and more so, proud to see Chino, AC and Mark win their matches. We hope to continue to bring honor to the Philippines in every sambo competition we participate in,” aniya. (Gerard Arce)