Carlo Paalam, Hergie Bacyadan babanat sa Summer Olympics

UMUPAK sina Carlo Paalam at Hergie Bacyadan ng Team ‘Pinas nang makahiwalay na tagumpay sa magkaibang karibal nitong Sabado ng gabi at Linggo ng umaga sa World Olympic Boxing Qualification Tournament sa Hua Mark Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand.

Ang senaryo’y nag-usad na sa kanila sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa darating na July 26-August 11 sa Paris, France.

Unang nagtatak si Paalam ng 5-0 unanimous decision win sa men’s 57-kg. (bantamweight) division semifinals laban kay Sachin Siwach ng India para magbalik sa quadrennial sportsfest makaraang makatansong medalya na sa 2020+1 Tokyo Olympics.

Ipinuslit naman ni Bacyadan ang katulad na resultang desisyon kay Maryelis Yriza ng Venezuela sa women’s 75 kgs (middleweight) quarterfinals bout naman para rin makapalot na sa nalalapit na Paris Games.

Bago ang panalo sa Indian, wagi rin si Paalam kay Jose Delos Santos ng Dominican Republic (5-0) sa quarterfinals, dinuplika ang unang UD win din kay Suhukur Ovezov ng Turkmenistan (Last 16).

Itinala niya ang 4-1 victory sa Round-of-32 kay Arthur Bazeyan ng Armenia at 5-0 winner kay Alexei Lagkazasvili ng Greece.

Unang pinagkakalos ni Bacyuadan sina Hungarian Veronica Nakota sa (3-2) split decision sa Round-of-16 at Maryelis Yriza ng Venezuela sa Last 8.

Sina Paalam at Bacyadan ang naging ika-14-15 sa pangkakalahatang Pinoy Olympians para sa Paris Games. Pang-apat at panglimang para boksing sa pagbuntot kina Nesthy Petecio, Eumir Felix Marcial at Aira Villegas. (Gerard Arce)