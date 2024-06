ANG problema sa climate change ang isa sa nangungunang banta sa buong mundo na dapat matutukan at matugunan ng bawat bansa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Shangri-La dialogue sa Singapore matapos isa-isahin sa mga delegado ang pitong reyalidad sa Indo-Pacific.

Sinabi ng Pangulo na ang climate change ang pinakamapanganib na pagsubok sa rehiyon at sa buong mundo at nangungunang banta sa buong daigdig.

Ayon sa Pangulo, ang problema sa climate change ang isa sa matinding krisis na nakakaapekto sa bawat tao sa mundo.

“Climate change remains a deadly challenge for the region and for the world. It is the first truly global threat,” anang Pangulo.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo sa dinaluhang defense forum na kailangan ang aksiyon sa bawat tao upang makasiguro ng kaligtasan sa epekto ng pagbabago ng klima sa mundo. (Aileen Taliping)