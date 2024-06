Bahagi ng Board: Charo ‘di ligwak sa Kapamilya

Ang bongga rin talaga ni Charo Santos-Concio, ha!

Aba, hindi lang siya trending palagi bilang si Tindeng na lola ni Tanggol (Coco Martin) sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, ‘noh?!

Pinag-uusapan din si Charo dahil itinalaga siya ng ABS-CBN Corporation bilang bahagi ng board of directors ng kumpanya.

Dati ngang ABS-CBN president at CEO si Ma. Rosario ‘Charo’ Santos-Concio at ngayon ay nasa board na siya ng Kapamilya, ha!

Sa isang disclosure sa stock exchange noong Mayo 30, sinabi ng ABS-CBN na inihalal ng Board of Directors ng kumpanya si Charo bilang direktor.

Si Ma’am Charo nga ang pumalit sa nabakanteng puwesto ni Atty. Augusto Almeda-Lopez na pumanaw noong Pebrero.

Bukod sa nagsilbi si Ma’am Charo bilang presidente at CEO ng ABS-CBN, humawak din siya ng iba’t ibang tungkulin sa kumpanya kabilang na ang ang pagiging Chief Content Officer, Presidente ng ABS-CBN University, Executive Advisor, at pinuno ng Channel 2 Mega Manila Management.

Siyempre hindi talaga matatawaran ang galing ni Ma’am Charo dahil tinanghal din siyang Asian Media Woman of the Year ng ContentAsia, Woman of the Year ng Asia-Pacific Stevie Awards, at tumanggap ng Gold Stevie Award sa Female Executive of the Year sa Asia, Australia, o New Zealand sa Stevie Awards for Women.

Nagtapos di si Ma’am Charo bilang cum laude sa kurso na Communication Arts sa St. Paul’s College sa Maynila. Natapos din niya ang Advanced Management Program sa Harvard Business School noong 2007.

Ang bongga ni Ma’am Charo, ha!

Oo nga pala, maraming fans, netizens ang nagsasabing sana ay ibalik daw ng ABS-CBN Studios ang ‘Maalala Mo Kaya’ o ‘MMK’ at si Ma’am Charo pa rin sana ang mag-host.

‘Yun na!