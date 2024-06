Ayuda sa taga-showbiz

Kamakailan po ay nilagdaan ng ating Pangulong Marcos ang Republic Act (RA) 11996 na mas kilala bilang “Eddie Garcia Law.” Tulad po ng pagkakaalam ng lahat, itong batas na ito na magbibigay ng proteksyon at magpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa sa movie at television industry ay ipinangalan sa yumaong legendary actor-director na si Eddie “Manoy” Garcia.

Sa mga location shooting na tumatagal ng ilang araw, ilang linggo at minsa’y ilang buwan pa lalo na noong panahon ng COVID pandemic, medyo dehado po ang mga maliliit na manggagawa sa industriya. Katiting lang ang kanilang tinatanggap kumpara sa mga big stars at kapag pack-up na dahil ‘di na pala tuloy ang shooting eh wala na silang sahod.

Sa mga ganitong senaryo, higit na kawawa po ang mga ekstra dahil bukod sa hindi sila nababayaran kapag na-pack up ang shooting o taping, iba rin po ang kanilang akomodasyon at gayundin ang kanilang mga pagkain kumpara doon para sa mga pangunahing artista. Wala rin silang maayos na pahingahan sa work place. Samantalang ang mga big stars eh may mga tent na de air condition pa.

Ang batas na ito ay naglalayong maprotektahan ang lahat, artista man, ekstra o mga production staff sa sining ng pelikula at sa TV. Layon nitong maiwasan ang mga trahedyang tulad ng nangyari kay Manoy Eddie.

Kung inyo pong matatandaan, nagte-taping noong 2019 si Manoy sa Tondo, Manila para sa isang teleserye nang matisod ito sa mga nagkalat na kable sa set at bumagsak. Nagkaroon ng neck cervical fracture si Garcia.

Sa imbestigasyon, lumalabas na hindi nabigyan ng first aid si Garcia dahil walang medical team sa set. Dinala ito sa ospital at na-comatose ng 12 araw bago tuluyang binawian ng buhay.

Noong nakaraang Kongreso, ang inyo pong lingkod ang nagsampa ng House Resolution (HR) No. 195 at humikayat sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang occupational health and safety ng mga manggagawa sa entertainment industry.

Tayo po ang may-akda ng House Bill (HB) 1270 kasama nina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin ang Bicol Saro party-list. Ang atin pong panukala ang naging lead bill sa pitong pinagsama-samang magkakahalintulad na panukala sa Kamara.

Sa Senado, ang mga senador na mula rin sa showbiz industry na sina Robinhood “Robin” Padilla, Jose “Jinggoy” Ejercito Estrada, Ramon “Bong” Revilla Jr. at Manuelito “Lito” Lapid ang nag-akda. Kasama nila si Sen. Grace Poe-Llamanzares na anak naman ng itinuturing na hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. o FPJ.

Upang hindi na dumaan pa sa mahabang balitaktakan sa bicameral conference committee, ini-adopt naman po ng Kamara ang bersyon ng Senado o ang Senate Bill (SB) 2505 at isinumite ito sa tanggapan ng Pangulo para maisabatas.

Sa Eddie Garcia Law, inaatasan ang mga employer at producer na tiyakin na ligtas ang kalagayan ng kanilang mga manggagawa kasama ang mga independent contractor.

Una ay ang workplace protection kung saan lahat ng mga employer ay kailangang sumunod sa Labor Code of the Philippines at RA 11058 upang tiyakin ang occupational safety at health standards sa lugar na pinagtatrabahuhan.

Kailangang parehas ang sweldo o kompensasyon. Hindi maaaring bumaba sa minimum wage alinsunod sa nakasasakop ng rehiyon. Dapat ding magbayad on time ang mga employer alinsunod sa kontrata. Dapat merong Social Security System (SSS) at Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG Fund) ang bawat manggagawa bukod pa sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Pinoprotektahan din ng batas ang mga nagtatrabahong menor de edad alinsunod sa itinatakda ng RA 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law), na inamiyendahan ng RA 9231.

Saklaw din ng Eddie Garcia Law ang health and safety compliance. Kailangang istriktong sinusunod ang occupational safety and health standards na isinasaad naman ng RA 11058 (Occupational Safety and Health Standards Law) at Section 25 ng RA 11036 (Mental Health Law).

Isa rin sa mahigpit na tinutukan ng batas na ito ang pagpapatupad ng regulated working hours upang matiyak na may sapat na pahinga ang bawat manggagawa sa mga shooting at taping na tumatagal. Batid naman nating naging kalakaran na sa mga shooting at taping ang walang tulugan upang makatipid sa production cost. Hindi na ito papayagan upang protektahan ang pisikal at mental na kalusugan ng lahat ng mga manggagawa sa showbiz industry.

Partikular ding babantayan ng batas na ito ang mga out-of-town shoot at lock-in production kung saan hindi sinusunod ang regular 8AM hanggang 5PM working hours. Titiyaking hindi na mauulit pa ang mga pang-aabuso partikular sa mga maliliit na manggagawa na dati’y walang ibang opsyon kundi ang maging sunud-sunuran sa nais ng producer.

Sa ilalim ng Eddie Garcia Law, ipatutupad ang 8 oras na pagtatrabaho na maaari namang i-extend sa maximum na 14 oras na kailangang may meal periods. Ang mga senior citizen ay papayagang magtrabaho ng lagpas sa 12 oras kung pipirma sila sa waiver. Habang ang working hours ng mga bata ay kailangang sumusunod sa RA 7610.

Ibibilang din sa working hours ang “waiting time” kung saan ang mga manggagawa at independent contractor na ni-require manatili sa loob ng workplace. Kung ang isang shooting ay nakansela nang wala pang 8 oras bago ang iskedyul, lahat ng mga manggagawang nakatoka sa isang proyekto ay dapat bayaran.

Kita naman po nating lahat na itong Eddie Garcia Law ay napakahalagang ayuda sa mga manggagawa ng movie at TV industry na matagal na ring napabayaan ng gobyerno. Masayang-masaya po tayo na ang ating ipinaglaban ng ilang taon mula nang mamatay ang aming kababayang si Manoy ay isa nang ganap na batas.

Tiyak naming saan man naroon ngayon ang maalamat na aktor at direktor, nakangiti siya dahil ang kanyang biglaang pagpanaw ay naging daan naman ng pagkabuhay ng pag-asa ng kanyang mga kasamahan sa industriyang kanyang minahal.