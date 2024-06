Ara Davao magiging ‘babae’ ni Coco Martin?

May ilang stolen shots ng isang eksena sa ‘Batang Quiapo’ na kumakalat na sa TikTok at doon ay makikitang magkasama sa scene sina Coco Martin (as Tanggol) at Ara Davao (as Katherine).

Tanong pa ng nag-upload, “Tingin n’yo ba, bagay silang dalawa?”

Ayon kay Ara, na nakatsikahan namin sa mismong bahay nila sa Quezon City after ng birthday dinner ng kanyang amang si Ricky Davao noong isang araw, first encounter daw nila ni Coco sa show ang eksenang ‘yon. Ayaw niyang mag-detalye about it para nga naman hindi spoiler.

But we asked bluntly kung magkaka-romantic angle rin ba sila ni Coco, and she said na wala siyang idea at all.

Ganoon pa rin pala kasi ang sistema sa ‘BQ’, nalalaman nalang nila ang tatakbuhin ng istorya ‘pag nasa set na sila.

And based doon sa na-paparazzi’ng eksena nila, too premature pa raw na mag-isip too far ahead.

Ang mahalaga lang kay Ara ay naka-eksena na niya si Coco after three months of being in the show. Pero nagkakilala naman na daw sila dati pa nang magkita sila at ma-introduce sa isa sa mga Star Magic Ball.

Nang ipakilala siyang muli ng manager niyang si Ogie Diaz kay Coco, si Coco pa raw ang nagpaalala na nagkakilala na sila sa Star Magic Ball.

Anyway, very thankful si Ara sa big break na ito sa kanya. Matagal-tagal na rin kasi siyang waiting in the wings and finally, heto na.

Napanood namin ang ilang eksena niya sa ‘Batang Quiapo’ ang in all fairness, mahusay siya, huh! May kabigatan kasi ang emotional requirement ng karakter niya na ipinagtutulakan ng mahadertang lola niya (Tessie Tomas) sa isang lalaking mapera pero ubod ng angas (ably played by McCoy de Leon) na nataong kaaway naman ng kuya niya (Elijah Canlas).

For a newbie, she definitely pulled it off. Kapwa premyadong aktor naman kasi ang parents niya. Nasa dugo, ika nga. But through ‘BQ’, she’s definitely creating her own mark.