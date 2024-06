Apatnapu’t anim na lugar sa bansa ang nakaranas ng mapanganib na lebel ng heat index nitong Linggo, June 2, ayon sa state weather bureau Pagasa.

Sa forecast ng Pagasa, naitala sa A¬parri, Cagayan ang 48ºC heat index, ang sukat ng temperatura na nararamdaman ng isang tao.

Samantala, ang ibang lugar ay nakaranas naman ng heat index mula 42 hanggang 51ºC.

Ito ay ang NAIA sa Pasay City (43ºC); Science Garden sa Quezon City (42ºC); Sinait, Ilocos Sur (42ºC); Laoag City, Ilocos Norte (44ºC); Dagupan City, Pangasinan (44ºC); MMSU sa Batac, Ilocos Norte (44ºC); Bacnotan, La Union (45ºC); Calayan, Cagayan (45ºC); Basco (Radar), Batanes (43ºC); Tuguegarao City, Cagayan (45ºC); NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya (43ºC); ISU sa Echague, Isabela (46ºC); Baler (Radar), Aurora (45ºC); Casiguran, Aurora (45º°C); Sangley Point, Cavite (43ºC); Alabat, Quezon (44ºC); Calapan, Oriental Mindoro (43ºC); Coron, Palawan (43ºC); San Jose, Occidental Mindoro (42ºC); Cuyo, Palawan (42ºC); Daet, Camarines Norte (45ºC); Legazpi City, Albay (43ºC); Virac (Synop), Catanduanes (44ºC); Masbate City, Masbate (45ºC); Juban, Sorsogon (43ºC); CBSUA sa Pili, Camarines Sur (43ºC)

Mapanganib din ang heat index sa Roxas City, Capiz (42ºC); Mambusao, Capiz (45ºC); Iloilo City, Iloilo (44ºC); Dumangas, Iloilo (45ºC); La Granja, La Carlota, Negros Occidental (42ºC); Siquijor, Siquijor (42ºC); Catarman, Northern Samar (44ºC); Catbalogan, Samar (43ºC); Tacloban City, Leyte (46ºC); VSU sa Baybay, Leyte (42ºC); Borongan, Eastern Samar (42ºC); Gui-uan, Eastern Samar (45ºC); Maasin, Southern Leyte (44ºC); Dipolog, Zamboanga del Norte (45ºC); Zamboanga City, Zamboanga Del Sur (46ºC); Davao City, Davao del Sur (42ºC); Cotabato City, Maguindanao (42ºC); Surigao City, Surigao del Norte (43ºC) at Butuan City, Agusan del Norte (46ºC)

Nagbabala na ang Department of Health (DOH) na ang matinding init ng panahon ay posibleng pagmulan ng heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke kaya inabisuhan ang publiko na huwag magbabad sa labas at uminom ng maraming tubig.