Andreau Villegas pinaharurot si Authentikation sa ‘Maiden’

PASIKLAB si Authentikation sa pista nang walang kahirap-hirap na pamayagpagan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas

Pangalawa siya sa huli sa unang 100 metro ng karera habang nasa unahan ang matulin sa largahan na si Sound Of Silence, pero mabilis na kumilos ang hinete ng winning horse na si Andreu Villegas.

Abante ang Sound Of Silence ng 10 kabayo sa kalagitnaan ng karera samantalang hinagip na ang segundo puwesto ni Authentikation.

Pa-far turn nasa limang kabayo na lang ang lamang ni Sound Of Silence at sa papalapit na huling kurbada ay parang poste siyang nilampasan ni Authentikation.

Kaya sa rektahan ay nasa anim na kabayo ang bentahe nito sa mga humahabol at magaan na tinawid ang meta pa-tagumpay.

Pitong kabayo ang lamang ni Authentikation sa pumangalawang si American Ford, tumersero si Ginger Cat at pumang-apat si Memory Of The Sun.

Nagrehistro si Authentikation ng tiyempong 1:27.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ang premyong P22K cash ng may ari sa kanya sa kaganapang suportado ng Philippine Racing Commission o Philracom. (Elech Dawa)