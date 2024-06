HUMAKOT ng medalya sa graduation ang anak ni Eric Fructuoso.

Ibinida ni Eric sa kaniyang Instagram ang sweet na larawan nilang mag-ama.

Proud daddy ang peg ng dating miyembro ng guwapings dahil sa suot na sandamakmak na medalya ng kanyang anak.

“With High Honors, my Valedictorian, my baby girl, Una Fructuoso.” say ng aktor.

Ilang netizen naman ang humanga sa anak ni Eric:

“Hakot awards! Congratulations Ganda!”

“Grabe ang galing!”

“Congratulations wow pakyaw sa medals…Galing.” (Carl Santiago)