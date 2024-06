Aaron Judge pumoste ng homer, New York tinumba San Francisco

LUMAGUTOK sa bat ni Aaron Judge ang isa pang homer nitong Sabado sa 7-3 win ng New York Yankees laban sa San Francisco Giants.

Noong isang Sabado lang, pinitikan din ni Judge ng dalawang home run ang Giants sa 149th Major League Baseball 2024 regular season game rin.

Sa San Francisco area lumaki si Judge, dati siyang fan ng Giants at marami pang kamag-anak na naiwan doon.

“I have a lot of family in town, a lot of friends in town,” ani Judge matapos ilista ang major league-leading 21st homer sa season. “I have to do something special for them. Just trying to stay locked in and put on a show.”

Tinapos niya ang nine-pitch at-bat sa first inning laban kay Logan Webb nang paliparin ang changeup 464 feet tungo sa left-field bleachers.

Solido ang nakuhang ayuda ni Judge, pumitik din ng two-run homer si Giancarlo Stanton laban kay Ryan Walker sa eighth at nag-drive ng two runs si Alex Verdugo.

Nilista ang panalo kay Cody Poteet na hinugot mula Triple-A para mag-start. Nagbigay si Poteet ng two-run homer kay Casey Schmitt sa third inning at isang unearned run sa fifth para ariin ang panalo. (Vladi Eduarte)