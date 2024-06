PASOK sa Best Pork Dishes ng World by TasteAtlas ang walong paboritong ulam ng mga Pilipino!

Makikita ito international food website na TasteAtlas.

Nasa ika-20 puwesto ang lechon kawali, sumunod ang lechon sa ika-29 puwesto, Bicol express na pang-34 at sisig na nasa ika-43 na puwesto.

Ang lechon kawali ang tinaguriang most popular Filipino dish sa buong Pilipinas.

“Primarily boiled in plain or seasoned water, the meat is rubbed with salt, cut into chunks, then deep-fried until it develops a golden-brown, crispy skin, but remains juicy and tender on the inside,” ayon sa TasteAtlas.

Sa katunayan, kahit pa gutay at tira tirang lechon, puwede pa itong pasarapin at maging bagong putahe!

Lagyan lang ng suka, bawang at liver sauce at isa na itong masarap na lechon paksiw.

Samantala, pasok din sa Best Pork Dishes ang inihaw na liempo (55th), adobong baboy (56th), binagoongan (77th) at crispy pata (84th).

Ang lechona ng Colombia ang nasa unang pwesto habang pumangalawa naman ang prnil ng Puerto Rico.

Kamakailan lang, nasungkit ng Pilipinas ang Guinness World Record ng most variety of pork dishes on display. (Natalia Antonio)