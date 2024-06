600 lespu ilalarga vs riding in tandem

ABOT sa 600 pulis ang itatalaga sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila bilang mga road patrol bunsod ng sunud-sunod umanong pag-atake ng mga riding in tandem para maghasik ng karahasan.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, inutos ni PNP Chief P/General Rommel Francisco Marbil ang pagpapalabas sa 600 pulis na nakatalaga sa mga tanggapan sa Camp Crame para magpatrulya sa iba’t-ibang lugar sa Metro Manila.

“In the recent days and weeks ay may mga naitala tayong na mga kaso ng riding-in-tandem na ang mga suspek sa pamamaril. Pero hindi lang ito limitado sa National Capital Region Police Office,” ani Fajardo sa isang panayam sa radyo.

“Kaya ipinag-utos na ng ating Chief PNP na dagdagan pa ang deployment ng ating mga tauhan sa mga pangunahing kalsada natin,” dagdag ng opisyal.

Tinukoy ni Fajardo ang mga insidente sa Metro Manila na kinasangkutan ng mga riding in tandem tulad noong Mayo 24 kung saan isang opisyal ng Land Transportation Office (LTO) ang binaril sa loob ng kanyang sasakyan ng hindi pa natutukoy na riding in tandem.

Noong Miyerkoles, isa namang 16-anyos na graduating student ang binaril sa loob ng isang gym sa Tipo-Tipo, Basilan. Sapol sa CCTV ang mga suspek na magka-angkas sa motorsiklo kung saan isa sa mga suspek ang lumapit sa biktima at binaril ito sa ulo.

Dahil dito kung kaya’t iniutos aniya ni Marvil na palabasin ang mga pulis sa Crame at magpatrulya sa mga lansangan.

Aniya, ang ilan ay gagamit ng mga motorsiklo habang ang iba ay naka-bisikletang magpapatrulya sa mga kalye.