3 todas, 7 sugatan sa karambola ng 3 sasakyan

TATLONG pasahero ang nasawi habang pitong iba pa ang nasugatan matapos magsalpukan ang tatlong sasakyan sa Tiaong, Quezon kahapon nang madaling araw.

Ayon sa inisyal na report ng Tiaong police, sangkot sa aksidente ang isang pampasaherong Toyota van na patungong Masbate, Mitsubishi Xpander AUV at ang pampasaherong bus na Bicol Isarog bandang alas 3:30 nang madaling araw.

Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Leo Dizon Montecalbo, siyam na taong gulang, Angelou Palacio, 17-anyos at Guillermo Catamco Jr., pawang mga taga-Masbate.

Lumitaw sa imbestigasyon na patungong southbound direction ang van nang mag- overtake ito sa sinusundang AUV sa Maharlika highway sa Barangay Talisay sa nasabing bayan.

Gayunman, nagipit ito nang biglang bumulaga sa kabilang lane ang kasalubong na bus.7

Sinikap ng van na bumalik sa linya pero nakasabitan nito ang AUV.

Nawalan ng kontrol ang driver ng van na si Emgee Compuesto at sumalpok sa kasalubong na bus na minamaneho ni Anthony Nazareño.

Samantala, isinugod naman sa ospital ang pitong sugatan, kabilang dito ang tatlo pang mga menor de edad.

Kinustodiya naman ng Tiaong police ang tatlong driver ng mga sangkot na sasakyan habang patuloy pa ang imbestigaston sa insidente. (Ronilo Dagos)