TUTULAK ang 2nd Noypi Fide (International Chess Federation) Standard Rated Tournament sa Hunyo 8-9 sa SM Center Sangandaan, Caloocan City.

Ayon kay Fide National Arbiter Richard Dela Cruz, hinati sa dalawang pangkat ito, ang Group A o 2200 and below Fide standard rating at Group B o 1799 and below.

Bawat division ay may nakatayang P8,000 sa kampeon habang P5,000 sa 2nd, P3,500 sa 3rd at P2,000 sa 4th place. May P1,000 sa 5th-8th placers at P800 bawat iosa sa top performer sa lady, golden boy (50) at senior (60).

Sa iba pang mga detalye makipag-ugnayan sa 094 5447 4798.

Kabilang sa mga paboritong kalahok ditto sina International Masters Angelo Young at Barlo Nadera, Fide Masters Noel Dela Cruz, Carlos Edgardo Garma, Adrian Ros Pacis at Christian Mark Daluz, National Masters Jose Rafael Legaspi, kumpare kong Almario Marlon Bernardino Jr., at Carlo Magno Rosaupan, Candidate Master Genghis Imperial, at BNM Joel Delfin.

Kasali rin sina Jovert Valenzuela, Benjie Ramos Bercadez, Richard Cornell Manzano, Filmar De La Cruz, Renie Malupa, Michaela Concio, Michella Concio, Kevin Mirano, Alfred Rapanot, Vince Angelo Medina, Jayson San Jose Visca, Patrick Bonifacio, Andrew Elpedes, Ricardo Jimenez, Luffe Magdalaga, Virgen Gil Ruaya, Janlie Kian Rosaupan;

Robin Ignacio, Mark Gerald Reyes, Melito Ocsan Jr., Carl Daluz, Chester Neil Reyes, Ruther Barredo, Mark Gatlabayan, Ferdinand Palermo , Anatoly Pascua, Lee Roi Palma, Romulo Curioso Jr., Noel Jay Estacio, Jose Rodel Juadines, Jason Banawa, Phil Martin Casiguran, Karlycris Clarito Jr., Stewart Banawa, at Engr. Allan Anthony Alvarez.

***

Tagumpay na nagbukas ang Fide-rated National Age Group Chess Championship Eliminations nitong Mayo 31 sa Oriental Convention Center sa Dumaguete City, matatapos sa Hun. 6.

Tutok lahat kay NM Michael Jan Stephen Inigo ng Bayawan City na sariwa pa sa panalo sa 1000 Grand Masters Chess Championship 16-Under kamakailan sa Robinsons Mall-Dumaguete.

Lubos naman ang kagalakan ng kanyang ina na si Jeanshen Rosalem dahil consistent academic awardee rin ang anak sa Bayawan City Science and Technology Education Center.

***

Nagbukas ang Chess Mates Open Rapid Chess Tournament nitong Linggo (Hun. 2) sa Taft Central Mall sa Pasay.

“We do this to promote chess at the grassroots level and to discover future chess talents and champions,” ani ni US Master Arthur Macaspac na tubong San Jose Del Monte, Bulacan at retired US Army Major-US Navy culinary specialist.