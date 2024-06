Halos 2 milyong customer ng Manila Electric Company (Meralco) ang nakaranas ng rotational power interruptions noong Sabado bunsod ng pinairal na red alert sa Luzon grid dahil sa pagnipis ng suplay ng kuryente.

Sinabi ng Meralco na nagpatupad sila ng manual load dropping na tumagal sa average na 1.5 oras simula 2:17 p.m., at bumalik lang ang kuryente sa lahat ng customer dakong 11:47 p.m. Kabilang sa mga apektadong customer ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Rizal at Quezon.

“Due to the significant supply deficiency, rotational power interruptions had to be implemented across Luzon, including in Meralco’s service areas, to manage the current system condition,” paliwanag ni Meralco spokesperson at head of corporate com-munications Joe Zaldarriaga.

“We sincerely apologize to our customers for the inconvenience caused by this challenging situation. We continue to proactively exhaust all demand-side management efforts to help minimize, if not avert, power interruptions,” dugtong pa niya.

Nagkulang ang suplay ng kuryente noong Sabado dahil sa outage ng power plant sa Batangas kung saan 1,200MW ang nawala sa sirkulasyon.

Noong Mayo, nagtaas ang bayarin sa kuryente dahil sa mga red alert noong Abril.