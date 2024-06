Hindi naniniwala si Sen. Cynthia Villar na lilipat sa minority bloc ang pitong miyembro ng ‘seatmates’ na kinabibilangan ni dating Senate president Juan Miguel Zubiri.

Ayon kay Villar, masakit lang ang loob ngayon ng lider ng grupo pero bandang huli ay hihilom din ito at maiisip ang mga implikasyon kapag sumanib sa hanay ng oposisyon sa Senado.

Aniya, maaaring ilang miyembro ng “seatmates” ay pupunta sa minority pero hindi lahat ng pitong senador ay magiging oposisyon.

“I doubt it if all of them will join the minority,” wika ni Villar sa interview ng DWIZ nitong Sabado. It takes something to join the minority.”

Kabilang sa mga miyembro ng “seatmates” ay sina Zubiri, Senador Joel Villanueva, Sonny Angara, Nancy Binay, Loren Legarda, JV Ejercito at Sherwin Gatchalian.

Natanggal bilang Senate president si Zubiri noong Enero 20. Damay din ang puwesto ni Legarda bilang Senate President Pro-tempore at si Villanueva bilang Majority Leader.