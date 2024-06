Kinontra ni Sen. Cynthia Villar ang inisyatiba ni Finance Secretary Ralph Recto na pansamantalang ibaba ang taripa sa imported na bigas upang makatulong sa pagbaba sa presyo nito.

Katuwiran ni Villar, bababa rin ang ayuda na binibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF).

“Kung bababa iyan, bababa rin ang binibigay sa mga farmers natin na pantulong para maging competitive sila,” giit ng chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, ang panukala ni Recto ay hindi rin umano kasama sa pinag-usapan nila sa Kamara de Representantes hinggil sa magiging laman ng panukalang pagsusog sa Rice Tariffication Law.

“We have to talk about it. Hindi iyan kasali sa usapan namin,” diin pa niya.

Ayaw ni Villar na mabawasan ang pondo sa RCEF dahil malaki raw ang naibibigay na tulong nito sa mga magsasaka tulad ng mechanization, pagkuha ng magandang binhi, training at pag-iwas na maging biktima ng ‘5-6’ loan shark.

Bukod dito, sa RCEF din kinukuha ang pondo para pambili ng gobyerno ng bigas sa abroad.

“Humihingi rin ang presidente ng fund para kung nagmamahal ang rice, mag-i-import sila ng government to government thru DA,” paglalahad ni Villar.