Pinalagan ni dating US President Donald Trump ang naging hatol sa kanya ng korte at binansagan itong `very unfair.’

Kaugnay na rin ito sa hatol na guilty sa pamemeke ng mga dokumento upang pagtakpan ang kaso ng hush money sa adult star na si Stormy Daniels bago ang halalan nu’ng 2016. Si Trump ang naging unang pangulo ng Amerika na nahatulan ng krimen

Ikinadismaya din ng dating Pangulo na hindi sila pinayagang gumamit ng mga election experts at maging ang mga witness nila ay pinag-initan aniya ni Judge Juan Merchan, na binansagan pa niyang nagdidilang-anghel lang pero mistula umanong isang demonyo.

Maging ang judge ay tinawag pa niyang conflicted dahil sa paglalagay sa kanya ng gag order para hindi makapagsalita sa mga kinakaharap niyang kaso.

Si Trump ay nahatulang guilty sa 34 felony counts dahil sa pamemeke ng kanilang business records.

Nagbunsod ang nasabing kaso dahil sa pagbabayad niya ng $130,000 sa nasabing porn star para

Itikom ang kanyang bibig at wag ibunyag na nagkarelasyon sila ng ex-US president.