Tsismis lang iyun! Jayson Tatum, Jaylen Brown hindi raw nagpapansinan

WALA daw selosan at iringan sa pagitan nina Jayson Tatum at Jaylen Brown, ang heart and soul ng Boston Celtics.

Sa isang press conference, binaril ni coach Joe Mazzulla ang pinalulutang na nagkaka-distansiyahan ang dalawa niyang All-Stars.

Napabuntong-hininga habang napapakamot sa sentido si Mazzulla bago sinagot ang pangungulit ng reporters.

“The whole thing about that really pisses me off,” buwelta ng coach. “And I think it’s unfair to both of them.”

Ilang araw nang nag-aabang sa NBA Finals ang Celtics, sa June 7 (araw sa Manila) ay iho-host ang Western Conference champions Dallas Mavericks sa Game 1.

Babalik na si 7-foot center Kristaps Porzingis sa Finals at solido na muli ang core kasama sina Tatum, Brown, Derrick White, Jrue Holiday. Biyernes ay nag-ensayo na ang C’s matapos walisin ang Indiana Pacers sa East finals noong Lunes.

“He’s getting better,” balita ni Mazzulla sa kanyang big man na nagre-recover mula right calf strain. “He’s out there shooting. Went through a couple of drills in practice.”

Liyamado ang NBA-best Celtics na itaas ang record-setting 18th NBA championship banner. Pero handa silang pigilan ng Mavs kina Luka Doncic, Kyrie Irving, Daniel Gafford, PJ Washington, Dereck Lively II. (Vladi Eduarte)