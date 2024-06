Walang nakitang pag­labag si Sen. Francis Tolentino na ginawa ng dalawang tauhan ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na nag-escort sa kanya at hinuli ng mga tauhan ng Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG).

Paliwanag ni Tolentino, ang sinasabing paggamit ng motorsiklo na may sticker o police marking ay hindi ilegal dahil wala naman umanong batas na laban o nagbabawal dito.

Bukod dito, ang paggamit ng MMDA ng blinker ay pinapayagan din sa ilalim ng batas o R. A. 7492.

Mayroon din umanong Supreme Court decision na nagsasabi na sa loob ng National Capital Region (NCR), ang MMDA ay may kapangyarihan na magpatupad ng traffic rules and regulations at maging sa traffic management at flood control.

“So maliwanag po dun na may functions ang MMDA, so walang pong usurpation of authority at wala rin pong illegal use of insignia dahil hindi naman ‘yun nakakabit sa damit, so wala pong kaso,” giit ni Tolentino sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Kasabay nito, sinabi ni Tolentino na humingi na rin ng paumanhin sa kanya ang tagapagsalita ng PNP kaugnay sa insidente.

Nalulungkot naman ang senador sa isa sa kanyang escort dahil dadalo sana ito sa graduation ng kanyang anak pero hinuli at dinetina ito ng PNP. Sa ngayon aniya ay nagbabalak ang kanyang escort na maghain ng reklamo laban sa mga nanghuli sa kanila. (Eralyn Prado)