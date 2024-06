Spotted sa karinderya Mavy dedma sa relasyon nina Kyline, Kobe

Kung titingnan mo si Mavy Legaspi, iisipin mo agad na sanay na sanay siya sa karangyaan. Na tipong hindi dinadapuan ng langaw o lamok.

At kasama na rin siyempre ang impression na mapili pagdating sa damit, o gamit, lalo na sa pagkain.

Kutis mayaman, face card na pang-mayaman, at totoo naman kasing mayaman, di ba? Eh, anak naman siya nina Carmina Villarroel, Zoren Legaspi, eh.

Pero binasura nga ni Mavy ang impresyon na `yon sa kanya, dahil siya pala ang tipo ng anak ng mga sikat, mayamang artista, na hindi sunod sa layaw, na hindi maarte.

Makikita nga sa Instagram story niya ang pagkain niya ng pares sa tabi ng kalsada.

“Full circle moment.

“Happy to be eating in karinderya’s eating all sorts of local dishes – you name it. Yes hindi ako maarte sa mga pagkain. I’ve been eating street food, kanto style friend chicken, pares, etc. you name it, since I was young.

“When I used to be an athlete – a tennis player, I would compete in other provinces up north or south. Wala namang mga ‘high-end’ restaurants (you all assume I only can eat in) doon so I would always eat in karinderya’s and almost eat everything/anything.

“Proof of life!

“Mabuhay ang mga karinderya owners! Lots of hidden gems getting noticed because of social media.

“God bless them.

“God is good!” sabi ni Mavy.

Pero siyempre, super gwapo, super bango ng hitsura, at mukhang mamahalin pa rin ang outfit, ni Mavy habang kumakain ng pares (ni Hiwaga), ha!

Teka lang, pang-vlog kaya nila `yon ni Cassy Legaspi? O para sa show nila sa GMA-7?

At siyempre, bigo ang mga faney na makita o maramdaman man lang na nag-react si Mavy sa relasyon ngayon ng ex-girlfriend niyang si Kyline Alcantara kay Kobe Paras, ha!

Mas bet niyang ipakita na nag-i-enjoy siya kasama ang mga kaibigan, kapatid.

Bongga! (Dondon Sermino)